FRANKFURT - Die Euro-Währungshüter steuern trotz eines drohenden Wirtschaftsabschwungs auf weitere Zinserhöhungen zu. "Weitere Zinserhöhungen sind erforderlich, um die Inflationsrate zurück auf zwei Prozent zu bringen", sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel am Dienstag bei einem Symposium der Notenbank in Frankfurt. Auf die Höhe weiterer Erhöhungen wollte sich Nagel nicht festlegen: "Ich weiß nur, dass große Zinsschritte notwendig sind."

LUXEMBURG - In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im September wie erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten die Erlöse um 0,4 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Anstieg gerechnet. Im Vormonat hatten die Umsätze laut revidierten Zahlen stagniert. Zunächst war ein Rückgang von 0,3 Prozent ermittelt worden.

Ifo: Deutschland verliert fast 110 Milliarden Euro wegen Energiepreisen

MÜNCHEN - Der rasante Anstieg der Energiepreise kostet Deutschland nach Berechnungen des Ifo-Instituts fast 110 Milliarden Euro an verlorenem Realeinkommen. Entsprechend weniger wird nach Einschätzung der Münchner Ökonomen bei Tarif- und Gehaltsverhandlungen an Arbeitnehmer zu verteilen sein. "Der derzeitige Realeinkommensrückgang dürfte auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben", sagte Ifo-Konjunkturforscher Timo Wollmershäuser am Dienstag. Das Institut veröffentlichte die Studie vor dem Hintergrund der laufenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie.

ROUNDUP: Scholz fordert 'industrielle Revolution' für den Klimaschutz

SCHARM EL SCHEICH - Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf der Weltklimakonferenz für seinen Idee eines globalen Klimaclubs von Ländern mit ehrgeizigen Zielen bei der Bekämpfung der Erderwärmung geworben. Er lud dazu am Dienstag im ägyptischen Scharm el Scheich ausdrücklich auch China ein, das rein mengenmäßig weltweit am meisten klimaschädliche Gase ausstößt. "Die Zeit wird knapp. Die nächste industrielle Revolution muss nun starten", forderte Scholz.

Indien: 'Faires Wachstum für alle' als G20-Präsidentschaftsthema

NEU DELHI - Indien will Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein zum Thema für seine künftige G20-Präsidentschaft machen. Unter dem Motto "Eine Erde, Eine Familie, Eine Zukunft" solle die Nachricht transportiert werden, dass man in den gegenwärtigen turbulenten Zeiten in Richtung "faires und gerechtes Wachstum für alle in der Welt" streben soll, erklärte Premierminister Narendra Modi am Dienstag.