Die Bahn steht für ihre Engagements im Ausland immer wieder in der Kritik. Gegner fordern, dass der Konzern sich auf den Ausbau des deutschen Netzes konzentrieren sollte. Die Bahn betonte am Dienstag, dass die Gewinne aus dem Ägyptenprojekt in Deutschland reinvestiert werden sollen./maa/DP/ngu

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn soll künftig das erste Hochgeschwindigkeitsnetz in Ägypten betreiben und instandhalten. Ein auf 15 Jahre laufender Vertrag mit einem Volumen im einstelligen Milliardenbereich sei am Dienstag im Rahmen der Klimakonferenz in Sharm el Scheich unterzeichnet worden, teilte der Konzern in Berlin mit. Den Auftrag hat die Bahn-Tochter DB International Operations erhalten.

