HAMBURG, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 8. November 2022 / Energy and Water Development Corp. (OTCQB: EAWD) („EAWD“), ein innovatives Unternehmen des Sektors alternative Energien und umweltfreundliche Technologien, unterzeichnete eine Absichtserklärung mit Trioflex Incubator (Pty) Ltd und der KB Engineering GmbH zur Entwicklung und Implementierung einer Technologie für erneuerbare Energien und Regenwasserspeicherung in Südafrika.

Energy and Water Development Corp. und KB Engineering nehmen ein nachhaltiges Wasser- und Energieprojekt in Südafrika in Angriff

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer