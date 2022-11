H2-SPHERE GmbH und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) erfolgreich auf dem Weg zur Entwicklung eines Produktionsverfahrens für grünen Wasserstoff unter Verwendung der Abraumhalden von Cerro de Pasco Resources

MONTRÉAL, QUÉBEC, KANADA - (8. November 2022) Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (OTCPK: GPPRF) (Frankfurt: N8HP) („CDPR“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft H2-SPHERE GmbH nun Patentanmeldungen einleiten wird und die nächste Phase der Entwicklung von Techniken zur Umwandlung von Bergbauabfällen in grünen Wasserstoff und andere Nebenprodukte startet.

Die Entscheidung gründet auf den positiven Ergebnissen des gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) erstellten und am 27. Oktober 2022 veröffentlichten Untersuchungsberichts (Phase 1a), welcher die Verfahren, deren Effizienz und Produktionskosten auf der Grundlage wissenschaftlicher Theorie und empirischer Erkenntnisse bestätigt. Die nächste Phase (1b) wird Labortests und die Entwicklung von Kernkomponenten für die industrielle Produktion umfassen.

Bernhard Dold, CEO von H2-SPHERE und CTO von CDPR, erläutert: „Der Untersuchungsbericht zeigt, dass die vorgeschlagenen Techniken in Bezug auf Produktionskosten und Energieeffizienz im Vergleich zu den Standard Produktionsverfahren für grünen Wasserstoff hohe wettbewerbsfähig aufweisen. Dies eröffnet das Potenzial für eine alternative Technik für die grüne Wasserstoffproduktion in naher Zukunft. Zu den Kerninnovationen von H2-SPHERE und DLR gehören zwei sich ergänzende Techniken zur dauerhaften Entfernung hochgradig verschmutzender Elemente in den mineralischen Abfallressourcen von CDPR, die die Hauptursache für saure Grubenwässer (Acid Mine Drainage; AMD) sind, und zu deren Umwandlung in grünen Wasserstoff und andere kommerzielle Nebenprodukte.“

Guy Goulet, CEO von CDPR, sagt: „Die ersten Schlussfolgerungen dieser Studie ermöglichen es uns, unsere Vision für das Quiulacocha Abraumprojekt in Bezug auf Umfang, Endprodukte und Wirtschaftlichkeit erheblich zu erweitern. Die Entwicklung zu einem Netto-Negativ-CO2-Emissions Metalproduzenten ist nunmehr nicht mehr nur ein angestrebtes Ziel, sondern kann aktiv geplant werden.“

DLR - globaler Technologieführer

Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt mit 10.000 Mitarbeitern sowie 55 Forschungsinstituten und -einrichtungen, die Erde und Weltraum erforschen, um Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln.