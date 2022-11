5 Dinge, die wir beim Vermögensaufbau vom Fußball lernen können

Setzen Sie nicht nur auf den Sturm

Wer nur auf Angriff geht, riskiert, dass bei einem Konter ein Tor fällt. Bei der Geldanlage gilt das gleiche Prinzip: Wer nur auf riskante Anlageklassen mit hohen Renditechancen setzt, geht große Risiken ein. Ein reines Kryptoportfolio kann zwar zu überdurchschnittlich hohen Renditen führen - aber auch zu einem Totalverlust Ihres Vermögens.

Anleger begehen häufig den Fehler, dass Sie Ihrer Gier verfallen. Die Angst, dass Sie Trends verpassen könnten, sorgt für eine derartige Panik, dass irrationale Anlageentscheidungen getroffen werden, die dem langfristigen Vermögensaufbau schaden. Behalten Sie Geduld und setzen Sie auf eine balancierte Aufstellung Ihrer Assets. Damit erreichen Sie auch, dass Ihr Stresslevel auf einen niedrigen Level bleibt.

Verstehen Sie Ihren Gegner und sorgen Sie für eine passende Aufstellung

Ihre Gegner sind die Inflation und das sinkende Rentenniveau. Die Inflation sorgt dafür, dass Geldvermögen bei der Hausbank (Sparbuch, Tagesgeld oder Festgeld) jährlich an Kaufkraft verliert. Bei den aktuellen Inflationsraten ist dieser Gegner als besonders stark einzustufen. Nur mit einer geeigneten Geldanlage können Sie dieses Duell gewinnen. Bislang hat sich der Aktienmarkt als effizientes Instrument erwiesen, mit dem Sie die Inflation schlagen. Ein breit gestreutes Aktienportfolio wie z.B. der MSCI-World hat seit seiner Auflage eine jährliche Rendite von über 7 Prozent erzielt.

Neben der Inflation ist auch das deutsche Rentensystem ein Gegner, den es zu schlagen gilt. Durch das sinkende Rentenniveau sind die zu erwartenden Rentenzahlungen immer geringer. Bis 2050 soll das Rentenniveau auf 42 Prozent sinken. Für viele Menschen bedeutet der Übergang in die Rente auch einen großen finanziellen Einschnitt. Der Lebensstandard muss oft eingeschränkt werden. Das kann mit einer frühzeitigen Geldanlage verhindert werden. Wer sich richtig aufstellt, sorgt mit der Zeit dafür, dass auch dieser Gegner immer unbedeutender wird.

Konsistenz ist wichtig für den langfristigen Erfolg

Wer konsistent trainiert, erzielt die besten Ergebnisse. Das gilt auch für den Vermögensaufbau. Wer früh anfängt, lernt und kann diese Learnings in optimierte Anlagestrategien übersetzen. Die erfolgreichsten Investoren sind die Menschen, die langfristig eine Anlagestrategie verfolgen und konstant am Ball bleiben.

Wer seine Strategie immer wieder wechselt und zwischendurch sogar aussetzt, wird selten so fit sein, wie der Anleger, der regelmäßig engagiert ist. Dazu gehört auch, dass Sie sich weiterbilden und jederzeit auf dem aktuellen Stand bleiben. Wer Wirtschaftsnews einordnen kann, hat an der Börse immer einen Vorsprung.

Geben Sie bei kleinen Rückschlägen nicht auf

Sie werden auch mal Phasen durchleben, in denen Sie Geld verlieren. Das gehört zu einem normalen Wirtschaftszyklus dazu. Dennoch sollte eine Krise nicht dazu führen, dass Sie Ihre Anlagestrategie über Bord werfen und aufgeben. Nutzen Sie eine Krise als Learning und bleiben Sie am Ball. Schauen Sie auf die vergangenen Jahrzehnte - zahlreiche Wirtschaftskrisen haben die Märkte über die Jahre in Turbulenzen gebracht.

Erfolgreiche Investoren zeichnen sich dadurch aus, dass Sie auch in solchen Phasen nicht aufgeben und einfach weitermachen. Wird es mal schwierig, investieren diese sogar mehr Zeit und Geld, um das beste aus der Situation zu machen. Fallende Kurse sind kein negatives Zeichen. Sie können auch als Chance verstanden werden, zu günstigeren Preisen in den Markt einzusteigen. Bleiben Sie am Ball, auch wenn es schwierig ist - es wird sich lohnen.

Verpassen Sie nicht den richtigen Zeitpunkt

Der richtige Zeitpunkt zum Investieren ist heute. Je früher Sie investieren, desto mehr profitieren Sie von Ihrem Einsatz. Viele Fußballer starten bereits im Kindesalter mit dem Training, von dem Sie langfristig stark profitieren.

Denken Sie an den Zinseszinseffekt: Dieser sorgt mit der Zeit dafür, dass sich Ihre Geldanlage von alleine weiterverzinst. Das gibt Ihrem Vermögensaufbau einen kräftigen Schub. Das ist gerade für Menschen, die keine hohen Sparraten leisten können, eine solide Entlastung.