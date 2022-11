FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Adtran-Aktie ist am Dienstagnachmittag mit dem Start der US-Börsen zeitweise stark unter Druck geraten. Das Papier des US-Telekomausrüsters sackte bei geringen Umsätzen im MDax der mittelgroßen Werte um knapp 10 Prozent auf 18,75 Euro auf den tiefsten Stand seit Ende September ab. An der Nasdaq ging es für die Adtran-Aktie um 8,2 Prozent auf 18,95 US-Dollar abwärts, allerdings bei deutlich höheren Umsätzen. Zuletzt grenzten die Anteilscheine ihre Verluste an beiden Börsenplätzen deutlich ein.

Adtran hatte die Anleger vor allem beim Ergebnis enttäuscht. Die Investoren des Unternehmens finden sich vor allem jenseits des Atlantiks.