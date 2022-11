Der EuroStoxx Insurance Index PR (EU0009658442) beinhaltet aktuell 12 Unternehmen, wobei auf die Top 3 bereits 55 Prozent der Indexgewichtung entfallen: Allianz (30,1 Prozent), Axa (20,3 Prozent), Münchner Rück (14,9 Prozent), Sampo (9 Prozent), Generali (6,6 Prozent) sowie NN Group, Hannover Rück, Aegon, Ageas, ASR Nederland, Poste Italiane und Scor (jeweils unter 5 Prozent). Es handelt sich um einen Preisindex, die Dividenden fließen nicht in die Indexberechnung ein, sondern werden zur Finanzierung der Express-Struktur und des Kupons verwendet.

Kupon von 6,15 Prozent p.a. und 30 Prozent endfälliger Sicherheitspuffer

Die Ausstattung des Fixkupon-Express-Zertifikats der HypoVereinsbank mit der ISIN DE000HVB75X8 wurde auf Basis des Schlusskurses vom 7.11. definiert. Der Tilgungslevel ist auf 100 Prozent, die nur am finalen Bewertungstag aktive Barriere auf 70 Prozent des Schlusskurses festgelegt. Anleger erhalten am ersten der jährlichen Zinstermine (9.11.23) unabhängig von der Indexentwicklung einen Kupon von 6,15 Prozent p.a. Zusätzlich erfolgt die Rückzahlung des Nominalbetrags von 1.000 Euro, wenn der Index an einem der jährlichen Beobachtungstage (erstmals 2.11.23) oberhalb des Tilgungslevels schließt; andernfalls verlängert sich die Laufzeit um zunächst ein Jahr. Ohne vorzeitige Fälligkeit ist am finalen Bewertungstag (2.11.26) nur noch die Barriere entscheidend: Wird Sie nicht unterschritten, gibt’s den vollständigen Nominalbetrag zurück, wird sie unterschritten, erhalten Anleger eine Rückzahlung, die die Wertentwicklung seit Emission widerspiegelt und realisieren einen Verlust.

ZertifikteReport-Fazit: Das Fixkupon-Express-Zertifikat richtet sich an ausschüttungsorientierte Anleger, die sich auf dem aktuellen Kursniveau defensiv in der Branche der Versicherer engagieren wollen und von einer Seitwärtsbewegung ausgehen.

Autor: Thorsten Welgen