„Die XCMG hat sich auf der CIIE fünf Jahre in Folge aktiv um eine Allianz mit internationalen Zulieferern bemüht, um einen hochwertigen Rahmen für die globale Lieferkette zu schaffen und dazu beizutragen, ihre Widerstandsfähigkeit sowie die Stabilität der internationalen Baumaschinenindustrie zu bewahren. Bisher hatte die XCMG 4.000 Unternehmen in China und im Ausland eingebunden, um die umfassendste Industriekette für Baumaschinen in der Welt aufzubauen", sagte Wang Jiang, Direktor von XCMG Xuzhou Construction Machinery Bonded Co., Ltd.

Die XCMG kauft von ihren Partnern Hydraulikteile und -komponenten sowie Fahrwerksprodukte, die in ihren Bagger-, Straßen- und Feuerlöschmaschinen zum Einsatz kommen. In den vergangenen vier Jahren hat die XCMG Kaufabsichten im Wert von 249 Millionen US-Dollar bestätigt und eine tatsächliche Erfüllungsrate von 114 Prozent erreicht.

Da in der globalen Lieferkette ein zunehmender Trend zur Regionalisierung und Lokalisierung zu beobachten ist, während gleichzeitig das Risiko einer erhöhten Ressourcenversorgung, steigende Kosten und ein Mangel an Koordination zu bewältigen sind, ist die XCMG bestrebt, mit ihren globalen Partnern wechselseitig vorteilhafte Beziehungen zu pflegen und die Grundlagen für eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen.

„Die XCMG stärkt nicht nur die Zusammenarbeit mit wichtigen Unternehmen, um die intelligente Fertigung und die umweltfreundliche, kohlenstoffarme Entwicklung voranzutreiben, sondern baut mit ihren Partnern auch ein breiteres Geschäftsfeld und ein vielfältiges industrielles Ökosystem für die Beschaffung von nicht-produktivem Material auf", sagte Wang.

Die XCMG setzt digitale Lösungen zur Unterstützung der Logistik ein, insbesondere bei Pandemieausbrüchen. Ihr X-DSC-System ermöglicht die Cloud-Integration mit Zulieferern, um Produktions-, Bestands-, Logistik- und Qualitätskontrolldaten in Echtzeit auszutauschen und so den Zulieferern zu helfen, ihre Betriebskosten zu senken und ihre Effizienz zu verbessern.

Mit ihrer intelligenten Logistik-Informationsplattform hat die XCMG dazu beigetragen, dass jeder Zulieferer die passende Transportart für seine Fracht findet. Darüber hinaus setzt die XCMG auch IoT-Technologien ein, um Spediteure und Fahrer bei der Planung effizienter Transportrouten zu unterstützen.

Die Maßnahmen haben zu einer durchgängigen Lieferkette geführt, die nicht nur Vorlieferanten unterstützt und die Stabilität der Lieferkette verbessert, sondern auch die Lieferung von XCMG-Bestellungen im In- und Ausland garantiert.

http://en.xcmg.com/en-ap/

Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram und TikTok.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ciie-2022-xcmg-unterzeichnet-kaufabsichten-mit-kawasaki-linde-hydraulics-danfoss-und-daimler-ag-im-gesamtwert-von-60-millionen-us-dollar-301671910.html