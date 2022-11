Den Daten zufolge ist der Umsatz im dritten Quartal um ein Prozent auf 6,7 Mrd. Dollar zurückgegangen, der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) zog jedoch um 15 Prozent auf 4,7 Dollar an. Im Voraus hatten Analysten mit nur 6,56 Mrd. Dollar beziehungsweise 4,44 US-Dollar gerechnet. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern Erlöse zwischen 26,00 und 26,30 Mrd. US-Dollar an, beim EPS will Amgen einen Wert zwischen 17,25 und 17,85 Dollar je Aktie erzielen.

Starker Auftritt

Der Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt im heutigen Handelsverlauf einen dynamischen Ausbruchsversuch aus der Handelsspanne der letzten Monate und über die bisherigen Verlaufshochs von 276,69 US-Dollar. Aktuell nähert sich Amgen der Marke von rund 300,00 US-Dollar an, könnte aber in den folgenden Tagen noch an 339,17 US-Dollar weiter zulegen. Nach einem anschließenden Pullback könnte sogar der Bereich um 363,31 US-Dollar als rechnerisches Kursziel in den Fokus geraten. Ein Rückfall unter 263,92 US-Dollar sollte jedoch tunlichst vermieden werden, dies würde nämlich die Annahme weiterer Abschläge zurück in den Bereich des EMA 200 bei 223,73 US-Dollar stützen.