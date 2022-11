Anzeige

Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der Rücklauf von 16297 nach 11807 lässt sich als vollständiger Abwärtsimpuls (grüne 1=14914, grüne 2=15739, grüne 3=12432, grüne 4=13562 als Triangle, grüne 5=11807) fertig zählen und kann wegen der grauen 0-b-Linie aus dem Tageschart auch kaum noch korrektiv interpretiert werden. Die Tiefe des Rücklaufs passt wegen der Ausdehnungen nur bedingt zu einer laufenden blauen Alt: C der lila Alt: 4, so dass sich der DAX nach der blauen 1/A/W=16297 in der blauen 2/B/X (bisher 11807) befinden dürfte.Die blaue 2/B/X (bisher 11807) verläuft als Zigzag und hat die orangene A bei 11807 abgeschlossen. Die orangene B (bisher 13684; lila W=12945 mit roter A=12701, roter B=11994, roter C=12945, lila X=12543 oberhalb 38er Ziel 12511 – rote Fibos, laufende lila Y bisher 13701 mit roter A=13444, roter B=13020, roter C bisher 13701 im Zielbereich zwischen 13576 und 14478 – orangene Fibos) hat das 38er RT 13523 (braune Fibos) überschritten und scheint aufgrund des DJI-Verlaufs noch nicht beendet zu sein (blauer Pfad). Aus reiner Sicht des DAX könnte die lila Y/orangene B auch bereits abgeschlossen sein (orangener Pfad).Die orangene B hat kein explizites Ziel und auf der Oberseite auch noch viel Platz bis 16297; ein Anstieg zur 14k- oder sogar 15k-Marke sollte nicht überraschen.Die fehlende orangene C sollte die blaue 2/B/X unterhalb 11807 und oberhalb 8612 beenden. Aktuell liegt das 61er Ziel der orangenen C bei 10926.Die blaue Alt: C (bisher 11807; orangene Alt: 1=14914, orangene Alt: 2=15739, orangene Alt: 3=12432, laufende orangene Alt: 4 mit grüner Alt: A=14927, grüner Alt: B=11807, impulsive grüne Alt: C bisher 13701 oberhalb 61er Ziel 13349 - hellblaue Fibos, fehlende orangene Alt: 5) sollte die Marke 11080 (violette Fibos) erreichen und oberhalb der MOB 8136 enden. Hierzu sollte die orangene Alt: 4 bis Mitte Dezember 2022 abgeschlossen sein.Die grüne Alt: C lässt sich bislang als lila Alt: 1=12701, lila Alt: 2=11994 sowie laufende lila Alt: 3 bisher 13613 mit roter Alt: I=12945, roter Alt: II=12543, laufender roter Alt: III bisher 13684 (blaue Alt: i=13444, blaue Alt: ii=13020, blaue Alt: iii bisher 13701) zählen. Die Interpretation mit kurzer roter Alt: III=13444, roter Alt: IV=13020 nebst kurzer roter V bisher 13701 kann wegen der Überschreitung des Maximalziels 13607 (dunkelgrüne Fibos) ausgeschlossen werden.Nach Abschluss der blauen 2/B/X unterhalb 11807 bzw. der blauen Alt: C unterhalb 11080 gibt es für die blaue 3/C/Y bzw. lila 5 auf der Oberseite keine sinnvollen Grenzen.Fazit:Der DJI hat mit dem Allzeithoch bei 36954 einen vollständigen Aufwärtsimpuls und der DAX vermutlich eine Korrekturwelle abgeschlossen. Der aktuelle Rücklauf hat im DJI das 38er RT bei 29816 unterschritten, womit der DJI bereits sein Soll erreicht hat. Im DAX scheint nach einer deutlichen Erholungsphase noch ein weiteres Tief unterhalb 11807 zu fehlen.