Nasdaq und Co steigen den dritten Tag in Folge - man ist optimistisch aufgrund der guten Saisonalität für Aktien und der Tatsache, dass es nach US-Zwischenwahlen bisher seit dem Zweiten Weltkrieg immer nach oben ging bis zum Jahresende (in 19 von 19 Fällen). Man geht davon aus, dass die US-US-Republikaner beiden Kammern gewinnen werde - mit der Folge, dass die US-Demokraten immer weniger Geld ausgeben könnten, wodurch die Inflation dann fallen werde. Aber vielleicht übersehen die Märkte das Risiko, dass ein Durchmarsch der US-Republikaner eben auch negative Folgen haben kann: denn die Bekämpfung der Inflation ist da Top-Thema der Republikaner, ergo würde der Druck auf die US-Notenbank Fed weiter steigen, die Zinsen anzuheben..

