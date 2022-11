MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Ringen um einen Tarifabschluss für die 855 000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Bayern geht weiter. Auch die vierte Verhandlungsrunde am Dienstag brachte keine Einigung oder deutliche Annäherung zwischen Arbeitgebern und der IG Metall. "Wir sind rausgegangen, wie wir reingegangen sind", sagte der IG-Metall-Verhandlungsführer Johann Horn. Die Gewerkschaft will nun die Warnstreiks ausweiten. Für den Mittwoch plant sie Aktionen in 50 Betrieben in Bayern, unter anderem bei BMW , SKF, Airbus und MTU .

Von der Arbeitgeberseite hatte es - anders als von der Gewerkschaft gefordert - kein konkretes Angebot für eine prozentuale Erhöhung der Einkommen gegeben. "Wir haben uns in den Verhandlungen ein bisschen verhakt", sagte die Verhandlungsführerin der Arbeitgeber, Angelique Renkhoff-Mücke. An der ein oder anderen Stelle sei man weitergekommen. Im Moment sei aber keine Seite bereit nachzugeben. Sie gehe aber davon aus, "dass wir auch diese Tarifrunde irgendwann beenden werden".