Supermicro eröffnet Remote-Online-Zugangsprogramm JumpStart für das H13-Systemportfolio auf Basis der brandneuen AMD-EPYC(TM)-Prozessoren der 4. Generation

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das kostenlose Online-Zugangsprogramm

ermöglicht Remote-Workload-Tests, Benchmarking und Validierung von Supermicros

neuen Systemen mit AMD-EPYC-Prozessor, die ab 10. November ausgeliefert werden



Supermicro (NASDAQ: SMCI) , ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML,

Storage und 5G/Edge, stellt sein JumpStart-Fernzugriffsprogramm - Supermicro H13

JumpStart - für Workload-Tests und Anwendungs-Tuning auf Systemen mit AMD

EPYC-Prozessoren der 4. Generation vor.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Entwickler und IT-Administratoren in den Bereichen KI, Deep Learning, Fertigung,Telekommunikation, Datenspeicherung und anderen Branchen erhalten sofortigenZugang zu Spitzentechnologien, um die Bereitstellung ihrer Lösungen aufSupermicros umfangreichem Portfolio an zukünftigen H13-Systemen zubeschleunigen. Die Kunden werden in der Lage sein, die Kompatibilität mitfrüheren Generationen von AMD-EPYC-Prozessor-basierten Systemen zu testen undihre Anwendungen so zu optimieren, dass sie die Vorteile von DDR5-Speicher,PCI-E-5.0-Speicher, Netzwerken, Beschleunigern und CXL 1.1+-Peripheriegerätender AMD-EPYC-Prozessoren der 4. Generation voll ausschöpfen können."Das JumpStart-Programm für AMD-EPYC-Prozessoren der 4. Generation vonSupermicro soll den Kunden einen Marktvorteil gegenüber ihren Mitbewerbernverschaffen, indem es eine schnelle Validierung der Workload-Performanceermöglicht, um die Bereitstellung von Rechenzentren zu beschleunigen", erklärteCharles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Die anwendungsoptimiertenServer von Supermicro enthalten die neuesten Technologien, um die Leistung proWatt und die Energieeffizienz zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten zusenken."JumpStart-ProgrammDas JumpStart-Programm verschafft leistungs- und effizienzorientiertenRechenzentren einen Vorsprung bei der Implementierung ihrer vorvalidiertenLösungen. Die Hyper-1U- und 2U-Rackmount-Server von Supermicro werden zunächstfür die Validierung verfügbar sein. Weitere Modelle von Rackmount-,Multi-Node-Zwillings- und Speichersystemen sollen im Laufe der Zeit und je nachKundennachfrage hinzukommen.Im Rack Plug and Play Solution Center von Supermicro haben die Teilnehmer desJumpStart-Programms von Supermicro Zugang zu dessen führenden Ingenieur- undArchitekturteams für Rechenzentren. Diese Zusammenarbeit wird es den Teilnehmernermöglichen, von der Prüfung und Validierung zu einer vollständigenBereitstellung einer IT-Gesamtlösung überzugehen.Über das JumpStart-Portal von Supermicro können sich interessierte