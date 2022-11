Die PRA Group läutet zu Ehren ihres 20-jährigen Bestehens als börsennotiertes Unternehmen die Schlussglocke der Nasdaq

NORFOLK, Virginia, 8. November 2022 /PRNewswire/ -- Die PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), ein globaler Marktführer in der Akquisition und Ansammlung von notleidenden Krediten, feierte gestern Nachmittag auf dem Times Square in New York ihr 20-jähriges Bestehen als börsennotiertes Unternehmen auf der Nasdaq MarketSite. Zu diesem ehrenvollen Anlass läutete Kevin Stevenson, Präsident und CEO der PRA Group, die Schlussglocke des Nasdaq-Aktienmarktes.

Der Handel des Unternehmens an der Nasdaq-Börse begann am 8. November 2002 nach seinem Börsengang.

„Wir sind dankbar, wieder mit der Nasdaq auf dem Times Square zu sein, und 20 Jahre als börsennotiertes Unternehmen zu feiern", sagte Stevenson. „Der Weg der PRA Group war sowohl herausfordernd als auch spannend, und wenn ich an die lange Liste von Dingen denke, für die ich dankbar bin, stechen unsere Mitarbeiter ganz besonders hervor. Ihr Engagement für den richtigen Umgang mit unseren Kunden und untereinander ist der Motor des aktuellen Erfolges der PRA Group. Es hat unsere Mission und unsere Vision zum Leben erweckt und uns zu dem gemacht, was wir heute sind."

Stevenson und der Vorstandsvorsitzende Steve Fredrickson gründeten 1996 die PRA Group als Portfolio Recovery Associates mit Risikokapitalinvestitionen. In den letzten 26 Jahren ist das Unternehmen so weit gewachsen, dass es Portfolios in 18 Ländern besitzt und mehr als 3.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt beschäftigt. Das Management der PRA Group hat das Unternehmen durch schwierige wirtschaftliche Situationen gesteuert, einschließlich der globalen Finanzkrise und der COVID-19-Pandemie, und den Fokus stets auf langfristigen Erfolg gelegt.

In den zwei Jahrzehnten seit der Notierung an der Nasdaq hat die PRA Group ihre geschätzten verbleibenden Inkassoforderungen (Estimated Remaining Collections, ERC) von 200 Millionen US-Dollar im Jahr 2002 auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal mit Abschluss zum 30. September 2022 erweitert. Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg von 56 Millionen US-Dollar im Jahr 2002 auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2021, was ein Rekordjahr für die PRA Group in Bezug auf Inkasso, Umsatz, Cashflow-Effizienz und Nettoertrag darstellt.