RCM Beteiligungs AG: Wohl keine Dividende für 2022

Nach Angaben von SMC-Research hat die RCM Beteiligungs AG im laufenden Jahr mit schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Insbesondere die Risikovorsorge auf die im Portfolio gehaltenen Wertpapiere russischer Emittenten belaste die diesjährige Erfolgsrechnung. Doch der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht bei RCM ausreichende Reserven, um diese Phase zu überstehen und bei sich bietenden Gelegenheiten auch wieder zu investieren.

Das laufende Geschäftsjahr gestalte sich nach Darstellung von SMC-Research schwierig für die RCM Beteiligungs AG, deren Erträge in den letzten Jahren im wachsenden Ausmaß aus der Anlage der freien Mittel am Kapitalmarkt stammten. Durch den russischen Überfall auf die Ukraine und die hierdurch ausgelösten Turbulenzen an den Kapitalmärkten sowie durch die westlichen Sanktionen habe RCM eine hohe Risikovorsorge auf die Wertpapiere treffen müssen, welche die Ergebnisrechnung in den ersten neun Monaten des Jahres um über 4 Mio. Euro belastet haben. Dadurch sei das Ergebnis trotz einer überzeugenden operativen Performance soweit ins Minus gerutscht, dass die Dividendenzahlung für dieses Jahr wahrscheinlich ausgesetzt werden müsse.