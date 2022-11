Scivita Medical schließt sich in den wichtigsten europäischen Ländern mit FUJIFILM Europe B.V. zusammen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Vor wenigen Tagen kündigten die Scivita MedicalTechnology Co., Ltd. ("Scivita Medical") und FUJIFILM Europe B.V. ("Fujifilm")mit Hauptsitz in den Niederlanden gemeinsam eine strategische Zusammenarbeitzwischen den beiden Unternehmen an. Im Rahmen einer Liefer- undVertriebsvereinbarung ist Fujifilm als exklusiver Vertriebspartner für denVerkauf und die Geschäftsausweitung der Einweg-Bronchoskop-Videoskope vonScivita Medical in einigen wichtigen Ländern in Europa verantwortlich.Die Daten haben gezeigt, dass die weltweite Marktkapazität für medizinischeEndoskope erheblich ist und weiterhin schnell wächst. Nach Angaben von Frost &Sullivan belief sich der Wert des Weltmarktes für medizinische Endoskope im Jahr2020 auf 20,3 Mrd. USD. Mit dem stetigen Wachstum der medizinischen Nachfrage,das durch die Alterung der Bevölkerung, das zunehmende Bewusstsein für diemedizinische Versorgung und den technischen Fortschritt angetrieben wird, wirdder Marktwert voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,9 % auf39,6 Mrd. USD im Jahr 2030 steigen. Infolge der wachsenden Anforderungen an dieMinderung der Risiken von Kreuzkontaminationen und im Krankenhaus erworbenenErkrankungen, insbesondere inmitten des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie, wächstauch der globale Markt für Einweg-Endoskope schnell. Laut Frost & Sullivanbetrug der Wert des weltweiten Marktes für medizinische Endoskope zum einmaligenGebrauch im Jahr 2020 0,5 Mrd. USD und wird bis 2030 auf 9,2 Mrd. USD ansteigen.Das Broncho-Videoskop zum Einmalgebrauch von Scivita Medical ist ein flexiblesEinweg-Endoskop. Das Endoskop muss nicht mehr nach jeder Operation sterilisiertwerden, wodurch eine aufeinanderfolgende Nutzung möglich wird, die chirurgischeEffizienz verbessert wird und die Gesamtkosten der Krankenhäuser gesenkt werden.Das Produkt verfügt außerdem über verschiedene hochentwickelte technischeFunktionen, die die Erfahrung der Ärzte während der Operation verbessern. Eswird erwartet, dass die Zusammenarbeit zwischen Fujifilm und Scivita Medical dieMarktakzeptanz des Produkts verbessern und seinen Absatz in Europa steigernwird.Scivita Medical erklärte: "Einweg-Endoskope sind einer der wichtigstenForschungs- und Entwicklungsschwerpunkte in der endoskopischen Domäne. Wirglauben, dass unsere strategische Zusammenarbeit mit Fujifilm uns großeWettbewerbsvorteile gegenüber anderen Marken verschaffen und uns helfen wird,unseren Marktanteil auf den Auslandsmärkten schrittweise zu erhöhen. Wir werden