BIORCHESTRA gibt auf der RNA Leaders USA Conference in Boston bekannt, dass BMD-001 die Eiweißstoffe Amyloid-? und Tau bei der Alzheimermodellierung in nichtmenschlichen Primaten reduziert

Boston (ots/PRNewswire) - Dr. Branden Ryu, CEO und Gründer von BIORCHESTRA Ltd.

(Südkorea) war am 18. Oktober 2022 der Hauptredner auf einer Plenarsitzung des

RNA Leaders Congress USA in Boston, Massachusetts. Dr. Ryu konzentrierte sich

auf die neuen Wirksamkeitsdaten für das Spitzenpräparat seines Unternehmens -

BMD-001 - eine aus Studien an nichtmenschlichen Primaten gewonnene Verbindung,

die nachweislich die pathologischen Proteine Amyloid-? und Tau beseitigen

konnte.



Die RNA Leaders USA Conference hatte die wissenschaftliche, klinische und

kommerzielle Entwicklung von RNA-Therapeutika und Impfstoffen zum Schwerpunkt.

Auf der Konferenz treffen sich die erfahrensten Führungskräfte aus diesem

Bereich, um neue Erkenntnisse aus der gesamten RNA-Landschaft (zu RNAi,

Antisense-Technologien, Small-Molecule-Target-Technologien, mRNA und zu weiteren

Themen) auszutauschen. Neben Dr. Branden Ryu waren auf dieser Konferenz auch

führende Unternehmen wie Ionis, Alnylam, Sanofi, Bayer, Eli Lilly, Astra Zeneca,

Roche sowie eine Reihe aufstrebender Biotech-Unternehmen vertreten. Ein

besonderer Schwerpunkt des Treffens bestand in der Herausforderung, Therapeutika

auf RNA-Basis gezielt für bestimmte Organe, insbesondere für das Gehirn,

bereitzustellen.





In seiner Rede präsentierte Dr. Ryu Daten, die in Zusammenarbeit mit demNational Primate Research Center des Korea Research Institute of Bioscience andBiotechnology gewonnen werden konnten. Mithilfe einerKrankheitsinduktionsmodellierung der Alzheimererkrankung an Primaten konnteBIORCHESTRA eine gezielte Verabreichung (microRNA-485-3p) an das Gehirn durchintravenös verabreichtes BMD-001 und die anschließende Beseitigung beiderProteine - Amyloid-? und Tau - demonstrieren. Damit wurde wiederum, und diesmalanhand einer Primatenmodellierung der Alzheimererkrankung bestätigt, dass dasArzneimittelverabreichungssystem (BDDS(TM)) von BIORCHESTRA dieBlut-Hirn-Schranke überwindet und Wirkstoffe an die betreffenden Zelltypenliefern kann, um neurodegenerative Veränderungen abzuschwächen. Die Datenzeigten außerdem eine weitverbreitete Verteilung des BMD-001 in den Hirnrinden-,Bulbar- und Rückenmarkbereichen.In seiner Präsentation auf der Konferenz erklärte Dr. Ryu: "Die ermutigendenErgebnisse dieses Experiments bestehen darin, dass die intravenöse Injektionunseres BDDS(TM) Medikamente in einen breiten Bereich des Zentralnervensystemsübertragen kann: zum Frontallappen, Thalamus, Hypothalamus, Striatum undHippocampus sowie zur Wirbelsäule." Er fügte hinzu: "Dieses Experimentbestätigte die zuvor in nichtmenschlichen Primaten ermitteltenBiodistributionsdaten. Darüber hinaus konnte die Wirksamkeit von BMD-001 inErkrankungsmodellen mit kleineren Tieren aber nun auch anhand einerWirksamkeitsmessung an nichtmenschlichen Primaten bestätigt werden. Dies stimmtuns zuversichtlich, dass sich unsere Arzneimittelverabreichungsplattform fürHirnbereiche auch auf Anwendungen beim Menschen skalieren lässt", erklärte erzum Abschluss.[Informationen zu BIORCHESTRA]BIORCHESTRA ist ein in Südkorea ansässiges Unternehmen im Bereich derBiotechnologie, das sich auf die Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen wieAlzheimer und Amyotrophe laterale Sklerose (ALS) bzw. Lou-Gehrig-Krankheitkonzentriert. BIORCHESTRA wurde 2016 von Dr. Branden Ryu auf Basis seinerDoktorarbeit und anschließender Arbeiten in diesem Fachgebiet gegründet.Die fortschrittlichsten Medikamente in der Produktpipeline von BIORCHESTRAkonzentrieren sich auf neurodegenerative Erkrankungen und sind aufmicroRNA-485-3p, einen Hauptregulator in Bezug auf Neuroinflammation undneurodegenerative Erkrankungen, ausgerichtet. Weitere Programme widmen sich denSchwerpunkten ZNS-Onkologie und genetische Gehirnerkrankungen, zum Beispiel derHuntington-Krankheit.BIORCHESTRA ist nach wie vor privat finanziert und hat kürzlich an seinemOriginalstandort in der Stadt Daejeon in Südkorea ein F&E-Zentrum sowie eineGMP-Produktionsstätte eröffnet. Neben Daejeon, Südkorea, verfügt BIORCHESTRAauch über Büros In One Kendall, Cambridge, Massachusetts, USA.