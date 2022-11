Beijing, China (ots/PRNewswire) - Der Berg Lushan ist vielleicht der beliebtesteunter den chinesischen Literaten. In der Vergangenheit haben mehr als 3000berühmte Gelehrte den Lushan bestiegen und zehntausende von Gedichtenhinterlassen. Jedes dieser Werke verleiht diesem Berg einen anderen Charme. DerBerg hat für verschiedene Menschen eine unterschiedliche Anziehungskraft.Im Jahr 726 n. Chr. bestieg der Dichter Li Bai, damals 26 Jahre alt, zum erstenMal den Lushan. In seinen Augen war Lushan majestätisch, schön und romantisch.Im Jahr 750 n. Chr., 24 Jahre später, bestieg Li Bai den Lushan erneut. In einemseiner bekanntesten Gedichte schrieb er: "Neunundvierzig Jahre sind vergangenund kommen nie wieder zurück. Wilde Gefühle werden natürlich und ungezügelt,trotz dramatischer Veränderungen in der Welt." In diesem Moment ließen ihn dasneblige Wolkenmeer und die Wälder in Lushan keine Angst vor dem Alter haben undbefreiten ihn von der säkularen Welt. Im Jahr 760 n. Chr. besuchte Li Bai Lushanzum fünften und zugleich letzten Mal. Lushan ist ein sicherer Hafen, ein Ort derHeilung und ein Ort der Zugehörigkeit. Ganz gleich, ob Sommer oder Winter, obnah oder fern, in Lushan können Sie immer Ihr eigenes spirituelles Zuhausefinden.In Jiangxi gibt es zahlreiche bezaubernde Berge und Gewässer wie den Lushan, denhoch aufragenden Wugong-Berg, den steilen Sanqing-Berg und den Lingshan-Berg.Sie bieten einen beeindruckenden Fa­cet­ten­reich­tum. Mehr als 3.000 Bäche undfünf große Flüsse münden in den Poyang-See und machen Jiangxi zum Habitat derFische und Vögel, in dem die Fischer singen. Das Wolkenmeer und die Morgenröte,die Regenbögen und die grünen Hügel, die Quellen und die Steinwälder sindzusammen mit der menschlichen Lebenskraft seit Tausenden von Jahren in diesemLand zu finden.Video -https://mma.prnewswire.com/media/1941006/Between_mountains_and_rivers.mp4View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-zwischen-bergen-und-flussen-301672067.htmlPressekontakt:Admin PR,+86-010-83949817Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132379/5364877OTS: China Global Television Network Corporation (CCTV+)