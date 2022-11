Regelungen aus der alten Welt, Kommentar zur Deutschen Post von Martin Dunzendorfer

Frankfurt (ots) - "Der Konzern lebt von der Globalisierung." Diese Aussage von

Frank Appel, die der Vorstandsvorsitzende der Gruppe Deutsche Post DHL am

Dienstag vor Medienvertretern machte, kann auf zweierlei Weise ausgelegt werden.

Und beide stimmen.



Zum einen stehen die vier DHL-Sparten, die grob gesprochen das Auslandsgeschäft

darstellen, inzwischen für gut 80 Prozent des Konzernumsatzes und etwa sieben

Achtel des operativen Gewinns. Ohne die globalisierte Wirtschaft mit all ihrem

Bedarf an Logistik-Dienstleistungen würde es dem Dax-Konzern lange nicht so gut

gehen, auch wenn nun Unsicherheit und negative Erwartungen hinsichtlich des

Konjunkturverlaufs weltweit die Aktivitäten der Wirtschaftssubjekte bremsen -

was sich in den relativ verhaltenen Erwartungen des Post-Managements

niederschlägt.