Aetion erweitert sein Führungsteam um drei neue Führungskräfte

New York, Usa (ots/PRNewswire) - Die neuen Führungskräfte bringen jahrelange

Branchenerfahrung in das Unternehmen ein und begleiten Aetion bei seinen

Investitionen in zukünftiges Wachstum



Aetion, der weltweit führende Anbieter von Real-World-Evidence (RWE)-Technologie

und -Analysen, gab heute die Ernennung von Professor Dorothee Bartels zur Chief

Digital Officer, Jade Cusick zur Chief Commercial Officer und Jeremy Brody zum

Chief Strategy Officer bekannt. Gemeinsam werden sie die Dynamik von Aetion bei

der Betreuung von Kunden aus den Bereichen Life Sciences, Aufsichtsbehörden und

Kostenträgern in den Vereinigten Staaten und Europa beschleunigen.