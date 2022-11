WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit Spannung erwarten die USA den Ausgang der Zwischenwahlen, die über das künftige Machtgefüge in Washington entscheiden. Bei den "Midterms" in der Mitte der vierjährigen Amtszeit von Präsident Joe Biden wurde am Dienstag über die Mehrheitsverhältnisse im Kongress abgestimmt. Zur Wahl standen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat. Entschieden wurde auch über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter in den Bundesstaaten. Die ersten Wahllokale sollten um 18.00 Uhr Ortszeit (24.00 Uhr/MEZ) schließen.

Biden rief die Wähler am Dienstag auf abzustimmen. Angefangen bei Bundesstaaten wie Vermont, Connecticut oder New York im Osten des Landes öffneten nach und nach die Wahllokale im ganzen Land. Die USA erstrecken sich über mehrere Zeitzonen. Die letzten Wahllokale im äußersten Westen sollten am deutschen Mittwochmorgen schließen. Bis dahin wurden erste aussagekräftige Ergebnisse erwartet.

Viele Menschen hatten bereits vor dem eigentlichen Wahltag die Möglichkeit genutzt, per Briefwahl oder persönlich abzustimmen. Wegen einiger knapper Rennen könnte der Ausgang der Wahlen nach Einschätzung mancher Experten aber erst nach mehreren Tagen oder sogar Wochen feststehen.

Es war die erste nationale Abstimmung in den USA seit der Präsidentenwahl von 2020 - auf die Chaos folgte. Der damalige Amtsinhaber Donald Trump weigerte sich damals, seine Niederlage einzuräumen. Der fortdauernde Einfluss des Republikaners schlägt sich bei den "Midterms"-Wahlen auf verschiedenen Ebenen nieder.

Am Vorabend des Wahltags deutete Trump an, dass er kommende Woche eine neue Kandidatur für das Präsidentenamt im Wahljahr 2024 bekanntgeben könnte. Trump stellte bei einem Auftritt in Ohio für den 15. November eine "sehr große Mitteilung" in Aussicht. Am Dienstag verbreitete er auf der von ihm mitbegründeten Social-Media-Plattform "Truth Social" erneut unbelegte Vorwürfe über angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe - und rief zu Protesten auf.