Zentraler Motor für moderne Dienstleistungen in der Greater Bay Area Qianhai ruft Global Service Providers Program ins Leben

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Qianhai Global Investment Promotion

Conference 2022 wurde am 8. November in Shenzhen, China, eröffnet. Auf dieser

Konferenz wurde das Programm Qianhai Global Service Providers (QGSP)

vorgestellt, das eine breite Palette von Anreizen zur Unterstützung der

Dienstleistungsbranche vorsieht. Nach Angaben der Qianhai-Behörde wird es jedes

Jahr einen industriellen Unterstützungsfonds von mindestens einer Milliarde Yuan

und eine Industriefläche von über 200.000 Quadratkilometern bereitstellen. Bis

zum Jahr 2025 soll das Programm mehr als 300 moderne Dienstleistungsunternehmen

in der ganzen Welt umfassen und einen Mehrwert von über 100 Milliarden Yuan im

Bereich der modernen Dienstleistungen erzielen.



Angesichts der kontinuierlichen Optimierung des Geschäftsumfelds in Qianhai

haben immer mehr Unternehmen die Verbesserungen bemerkt und betrachten das

Gebiet als idealen Standort für ihre Geschäfte. "Die Zahl der

Private-Equity-Firmen, die sich in Qianhai niederlassen, hat stark zugenommen.

Dadurch können wir mit unseren Kunden und Partnern häufiger, bequemer und

effizienter als je zuvor kommunizieren", erklärte ein Vertreter von SC Ventures

in einem Interview. "Wir stellen fest, dass viele Start-up-Teams aus Hongkong,

Macao und Übersee von Qianhai angelockt wurden, vor allem wegen der perfekten

Büro- und Lebensbedingungen, der hervorragenden Bedingungen für

wissenschaftliche und technologische Innovationen und der fairen Marktchancen.

Dies gibt uns die Möglichkeit, mehr herausragende Start-up-Teams anzusprechen."