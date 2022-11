Weltweites Volumen kryptobasierter börsengehandelter Produkte im Oktober um 7,5 % gestiegen

London (ots/PRNewswire) - Die Analyse von Fineqia International Inc.

von

börsengehandelten Aktienfonds (Exchange Traded Products, ETPs) mit

Kryptowährungen als Basiswert ergab einen Anstieg der verwalteten Vermögenswerte

(Assets Under Management, AUM) um 7,5 % im Oktober, was den Anstieg des

Marktwerts der Kryptowährungen um 7 % im selben Zeitraum widerspiegelt.



Laut Fineqia Research ist das Gesamtvolumen der 159 börsennotierten ETPs

zwischen dem 1. Oktober und dem 1. November von 23,5 Mrd. USD auf 25,3 Mrd. USD

gestiegen. Zu den ETPs gehören Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded

Notes (ETNs). Der Gesamtwert der Kryptowährungen stieg im Oktober um 7 % auf

über eine Billion USD. Er bleibt jedoch weniger als halb so hoch wie sein

Spitzenwert von 2,2 Billionen USD im Januar.