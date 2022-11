Invest Ecapitals integriert mehr als 65 Währungspaare für Devisenhandel

SOUTHAMPTON, England,, 8. November 2022 /PRNewswire/ -- Obwohl im Zuge der sich weiterentwickelnden Finanzdynamik viele Anlagekategorien in den Vordergrund gelangten, sind Devisenwährungspaare bei den meisten Marktteilnehmern immer noch die erste Wahl. Das Interesse der Finanzhändler am Devisenbereich liegt hauptsächlich an seiner hohen Liquidität, denn täglich werden durchschnittlich mehr als 6,6 Billionen US-Dollar in diesem Bereich umgesetzt. Angesichts der Präferenzen von Mitbewerbern auf dem Markt hat Invest Ecapitals nun eine Erweiterung seines Angebots von Devisenhandelsinstrumenten angekündigt. Registrierte Teilnehmer können jetzt mit mehr als 65 Haupt- und Nebenwährungspaaren am Markt handeln.

„Bei Invest Ecapitals besteht unsere Mission seit langem darin, unsere Kunden mit den branchenüblichen Dienstleistungen und vielfältigen Finanzmärkten zu verbinden", erklärte Christoph Reinspach, Pressesprecher von Invest Ecapitals. „Aufbauend auf dieser Vision haben wir die Palette unserer verfügbaren Devisenpaare stärker erweitert. Teilnehmer unserer Handelsplattform gelangen jetzt in den Genuss, mit mehr als 65 Devisenpaaren zu handeln. Unser professionelles Team hat die optimale Grundlage geschaffen, um zu garantieren, dass all unsere Nutzer jedes Finanzinstrument problemlos im Handel einsetzen können."