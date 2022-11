KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Jahresbericht der Wirtschaftsweisen:

"Nach allem, was man hört, ist das Jahresgutachten gespickt mit Ohrfeigen für Christian Lindner. Der Finanzminister hätte gut daran getan, in der Krise staatsmännisch zu agieren und die Parteiinteressen der FDP hintanzustellen. Die von den Wirtschaftsweisen aufgeworfene Idee eines Energie-Solis ist klug und hätte beim Schnüren der Entlastungspakete vieles vereinfacht. Wann, wenn nicht in einer solchen Krise, kann man Gutverdienern abverlangen, einen größeren Anteil für jene zu schultern, die unter den galoppierenden Energiekosten massiv leiden."