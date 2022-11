BERLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Moorschutz-Pläne der Bundesregierung warnt der Deutsche Bauernverband davor, die Interessen der Landwirte nicht ausreichend zu berücksichtigen. Die geplante Wiedervernässung von Mooren dürfe nur "im Einvernehmen mit den Betroffenen" erfolgen, sagte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, Bernhard Krüsken, der Deutschen Presse-Agentur.

Das Bundeskabinett will sich an diesem Mittwoch mit der nationalen Moorschutzstrategie befassen. Ziel der Strategie ist es, vertrocknete Moore wiederzuvernässen, um sie zu Speichern von klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid (CO2) zu machen. Sie sollen damit neben Wäldern einen wichtigen Beitrag zu den deutschen Klimaschutzzielen leisten. Derzeit sind mehr als 90 Prozent der Moore in Deutschland wegen land- und forstwirtschaftlicher Nutzung entwässert. Das sorgt dafür, dass sie in großem Maße Treibhausgase ausstoßen, statt schädliches CO2 zu binden. Viele entwässerte Moore kommen in der Landwirtschaft als Grünland für Milchvieh zum Einsatz.