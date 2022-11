ZEISS nimmt zum fünften Mal an der CIIE teil und bemüht sich sehr um eine Lokalisierungsstrategie

SHANGHAI, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Die fünfte China International Import Expo (CIIE) findet derzeit im National Exhibition and Convention Center statt. ZEISS, ein weltweit führender Anbieter von Optik und Optoelektronik, nimmt in diesem Jahr zum fünften Mal an der CIIE teil und präsentiert seine Produkte am Stand B4-01 in Halle 4.1 unter dem Motto „Ein Herz für die Wissenschaft". ZEISS stellt innovative Produkte und Lösungen in vier großen Bereichen aus: Halbleiterfertigungstechnik, industrielle Qualität und Forschung, Medizintechnik und optische Konsumgüter. ZEISS wird auch an Stand A3-05 im Bereich „Aussteller für Investoren" in Halle 6.2 vertreten sein. Hier wird ZEISS seine Wachstumsgeschichte in China während der letzten 65 Jahre präsentieren. Dies ist ein Indiz für die Entschlossenheit des Unternehmens, die Qualitätsentwicklung in China mit seiner technologischen Stärke in der Optik zu unterstützen.

Förderung der Lokalisierung im Einklang mit der Entwicklungsstrategie Chinas

In den letzten zwei Jahren ist China für ZEISS zum größten Einzelmarkt der Welt geworden. Aufgrund seiner Bedeutung ist China heute für das zukünftige Wachstum von ZEISS sehr wichtig. Somit steht eine Lokalisierungsstrategie, die den chinesischen Markt in den Mittelpunkt stellt, unmittelbar bevor. Am 5. November veranstaltete ZEISS an seinem Stand auf der CIIE eine Pressekonferenz zur Lokalisierungsstrategie von ZEISS China. Dabei wurden die Pläne des Unternehmens für das Land vorgestellt: ZEISS wird seine Investitionen weiter ausbauen und seine Lokalisierungsstrategie konsequent umsetzen.

Maximilian Foerst, Präsident und CEO von ZEISS Greater China, sagte: „Seit dem ersten Eintritt in den chinesischen Markt im Jahr 1957 hält ZEISS an seinem langfristigen Engagement in diesem Land fest. Wir unternehmen aktive Schritte, um dem Aufruf der chinesischen Regierung zum „Regionalen Innovationszentrum" und „Gesunden China" zu folgen. Unter Berücksichtigung der einzigartigen Natur des chinesischen Marktes werden wir unser Lokalisierungsmodell weiter erneuern, um den unterschiedlichen lokalen Anforderungen gerecht zu werden."