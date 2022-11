DAX – Wenig Umsatz beim Trendbruch - wird der Widerstand trotzdem überwunden?

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Bevor die Marktteilnehmer auf das nun anstehende wichtige Weihnachtsgeschäft blicken, stehen die Kongress- und Senatswahlen auf der Agenda der Börsianer. Auch wenn es sich „nur“ um ein Zwischenwahljahr (Präsidentschaftswahlzyklus) handelt, kommt dem Ausgang dieser Wahlen doch eine gewisse Bedeutung zu. Entsprechend volatil haben sich die Märkte in den vergangenen Tagen in den USA gezeigt. Die Indikatoren bewegen sich im neutralen Bereich und geben keine Hinweise auf die weitere Entwicklung. Der Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends wurde zwar geschafft, die Aufwärtsdynamik konnte aber nicht gehalten werden. Der zunächst freundliche Handelstag gestern wurde durch eine Intraday-Stimmungswende aber wieder negiert. Somit dürfte ein weiterer Anstieg zunächst gebremst sein.

Der Trendbruch ist geschafft. Der DAX konnte den Abwärtstrend trotz der wenig hilfreichen Indikatoren überwinden und ist im Laufe dieser Woche an den Widerstand herangelaufen. Die Umsätze konnten dabei nicht anziehen und verharren auf niedrigem Niveau. Nun muss sich zeigen, ob die Marktteilnehmer auch die Kraft aufbringen können, diesen Widerstand zu überwinden. Der MACD-Indikator ist gerade an seiner Triggerlinie abgeprallt und könnte somit ein weiteres Kaufsignal generieren. Allerdings ist für eine nachhaltige Trendwende das Übersteigen des Tops vom August nötig. Ob das gelingen wird, ist derzeit zumindest fraglich. Insgesamt hat sich die Lage aber etwas verbessert, was auch von der Saisonalität bestätigt wird.

