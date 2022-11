JEFFERIES stuft Totalenergies auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies nach den Quartalszahlen aus der Branche von 71 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die großen Öl- und Gaskonzerne hätten das siebte Quartal in Folge die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das sei die längste diesbezügliche Phase seit 2010. Shell, Repsol, Equinor und OMV hätten höhere Ausschüttungen angekündigt. Für Totalenergies senkte Romeo die Schätzungen für 2022 bis 2024./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 19:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 19:48 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 57,30EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giacomo Romeo

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m