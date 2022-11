Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

BUND Future handelt aktuell mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 137,4EUR an der Börse Eurex.

An den Finanzmärkten stehen die Zwischenwahlen in den USA im Mittelpunkt. Bei den sogenannten Midterms ist die prognostizierte Erfolgswelle der Republikaner nach ersten Ergebnissen wohl ausgeblieben. Insbesondere das Rennen um die Mehrheit im Senat, der zweiten Kammer des Kongresses, scheint sehr eng zu sein.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,07 Prozent auf 137,14 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,24 Prozent.

