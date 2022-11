Die Entscheidung zur Einreichung eines Patents basiert auf den positiven Ergebnissen des gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) erstellten und am 27. Oktober 2022 veröffentlichten Untersuchungsberichts (Phase 1a), der Verfahren, Umwandlungsraten und Stückkosten auf der Grundlage wissenschaftlicher Theorie und empirischer Erkenntnisse bestätigt. Die nächste Phase (1b) wird Labortests und die Entwicklung von Kernkomponenten für die industrielle Produktion umfassen.

Bernhard Dold, CEO von H2-SPHERE und CTO von CDPR sagte: "Der Untersuchungsbericht zeigt, dass die vorgeschlagenen Techniken in Bezug auf die Produktionskosten und die Energieeffizienz im Vergleich zu den Standardproduktionsprozessen von grünem Wasserstoff sehr wettbewerbsfähig sind, was ein Potenzial für eine alternative Technik zur Produktion von grünem Wasserstoff in naher Zukunft eröffnet. Zu den Kerninnovationen von H2-SPHERE und DLR gehören zwei sich ergänzende Techniken zur dauerhaften Entfernung hochgradig verschmutzender Elemente in den mineralischen Abfällen von CDPR, die die Hauptursache für die saure Minenentwässerung (AMD) sind, und deren Umwandlung in grünen Wasserstoff und andere kommerzielle Nebenprodukte".

Guy Goulet, CEO von CDPR: "Die ersten Schlussfolgerungen dieser Studie ermöglichen es uns, unsere Vision für das Quiulacocha Tailings-Projekt in Bezug auf Umfang, Endprodukt und Wirtschaftlichkeit erheblich zu erweitern. Wir können nun nicht nur anstreben, sondern auch aktiv planen, ein Netto-Negativ-CO2-Mineralienproduzent zu werden."

DLR - Globaler Technologieführer

Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt mit 10.000 Mitarbeitern und 55 Forschungsinstituten und -einrichtungen, die Erde und Weltraum erforschen, um Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln.

Die Forschung mit H2-SPHERE wird vom Institut für Kraftstoffe der Zukunft durchgeführt, das kürzlich vom DLR gegründet wurde, um die Entwicklung von chemischen Energiespeichern (Kraftstoffe, d.h. grüner Wasserstoff) zu priorisieren. Die laufenden Forschungsprioritäten sind in hohem Maße mit den mineralischen Abfallressourcen des CDPR vereinbar. Aufgrund der positiven Ergebnisse der Phase 1a ist eine weitere Zusammenarbeit zwischen H2-SPHERE und dem DLR geplant.

Industriell skalierbare Ressource

Bis zur Hälfte des Materials der Quiulacocha Tailings und der Excelsior Bergehalden, die zusammen ca. 180 Millionen Tonnen ausmachen, können mit den Techniken, die jetzt im Rahmen der Vereinbarung zwischen DLR und H2-SPHERE entwickelt werden, potenziell wiederaufbereitet werden. Über diese oberirdischen Ressourcen hinaus bietet der Bergbau-Cluster Cerro de Pasco verschiedene weitere Möglichkeiten. Allein diese Ressourcen bieten die Möglichkeit, ein weltweit führendes und nachhaltiges Unternehmen für saubere Energie aufzubauen.

Über Cerro de Pasco Resources

Cerro de Pasco Resources Inc. ist ein Bergbau- und Ressourcenmanagementunternehmen, das die anspruchsvollsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards anwendet, die von globalen Institutionen und Investoren gefordert werden. Die wichtigste strategische Stärke des Unternehmens ist die einzigartige Kenntnis der Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus den Bodenschätzen in und um die Stadt Cerro de Pasco ergeben, in Kombination mit einem äußerst erfahrenen und praxisorientierten Team aus peruanischen und internationalen Führungskräften. Der Wachstumsschwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Erschließung der Bergbaukonzession El Metalurgista unter Verwendung von erstklassigen Lösungen für die Erschließung von Georessourcen und die industrielle Entwicklung, um eine langfristige wirtschaftliche Nachhaltigkeit im Einklang mit einer gesunden und wohlhabenden lokalen Bevölkerung zu gewährleisten. Das Unternehmen, das derzeit die Mine Santander betreibt, ist auch daran interessiert, Minen zu erwerben und zu betreiben, die für den strategischen Wachstumsplan des Unternehmens geeignet sind.

Über H2-SPHERE

H2-SPHERE wurde im Dezember 2021 in Partnerschaft mit Prof. Dr. Bernhard Dold in Deutschland gegründet, um Techniken zu entwickeln, die darauf abzielen, mineralische Abfälle in grünen Wasserstoff und andere Nebenprodukte umzuwandeln, mit dem gemeinsamen Ziel, die Quelle der sauren Minenentwässerung (AMD) zu beseitigen und den Umfang und die zukünftige Rentabilität der Konzession El Metalurgista wesentlich zu verbessern.

