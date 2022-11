MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger will mit einer verschlankten Verwaltung effizienter werden. Bis Ende 2023 sollen mit standardisierten Arbeitsabläufen und vereinfachten Strukturen jährlich rund 55 Millionen Euro eingespart werden, teilte der SDax -Konzern am Dienstag nach Börsenschluss in Mannheim mit. "Einsparungen werden nicht allein durch Stellenabbau erzielt, sondern vor allem auch durch organisatorische und strukturelle Maßnahmen", sagte Unternehmenschef Thomas Schulz Dienstagabend der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX. Das Unternehmen habe in den letzten Jahren viel in die Digitalisierung investiert. Für die Aktie zeichnete sich am Mittwoch vorbörslich ein Minus ab.

Die Zahl der Mitarbeiter, die in der Verwaltung reduziert werden soll, wollte er nicht nennen. "Über die genaue Ausgestaltung des Effizienzprogramms werden wir unverzüglich Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern aufnehmen, um Details auszuarbeiten", betonte Schulz. Das Effizienzprogramm beziehe sich auf die gesamte Bilfinger Gruppe. Verwaltungen gebe es weltweit in allen Regionen, wo Bilfinger tätig sei.