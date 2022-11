Philippinisches Unternehmen Globe erhält überwältigende Unterstützung für Rechteangebot von 17 Mrd. PHP

Globe notierte am 28. Oktober 2022 offiziell 10.119.047 Stammaktien, die neu an teilnehmende Aktionäre ausgegeben wurden, an der Philippine Stock Exchange. Die Stammaktien wurden zu einem Preis von 1.680,00 PHP je Aktie verkauft.

Das Angebot markiert die triumphale Rückkehr von Globe an die Eigenkapitalmärkte, seit das Unternehmen das letzte Mal Eigenkapital von seinen Aktionären aufgenommen hat.

Der Erfolg des Angebots wurde trotz der turbulenten Bedingungen auf den Finanzmärkten erzielt. Trotz des Gegenwinds an den Märkten war das Kaufangebot überzeichnet, und alle angebotenen Aktien wurden vollständig den bestehenden Aktionären zugeteilt. Das zeugt vom Vertrauen der Anleger in die starken Fundamentalfaktoren und die Wachstumschancen des Unternehmens.

Der Erlös aus dem Angebot wird teilweise zur Finanzierung der Investitionsausgaben von Globe für das Jahr 2022 sowie zur Tilgung seiner kurzfristigen Verbindlichkeiten verwendet. Außerdem kann das Unternehmen damit sein digitales Ökosystem weiter ausbauen und sich auf dem Markt von der Konkurrenz abheben, indem es die Chancen in der Telekommunikation und darüber hinaus nutzt.

Im Rahmen seiner digitalen Ausrichtung investiert Globe in die Bereiche Fintech, Healthtech, Edutech, Entertainment, Adtech, E-Commerce, Arbeitskräfte und Informationstechnologie-Dienstleistungen. Das Unternehmen engagiert sich auch in der Risikokapitalfinanzierung für Start-ups auf den Philippinen und im Ausland.

„Wir sind überwältigt von der Unterstützung, die unsere Aktionäre bei diesem Angebot gezeigt haben. Diese Unterstützung spiegelt das Vertrauen in die Fähigkeit von Globe wider, unser Kerngeschäft und unsere Initiativen für eine digitale Serviceplattform umzusetzen. Wir sind sehr dankbar für ihre anhaltende Kooperation mit uns, um das digitale Leben auf den Philippinen zu entwickeln und zu fördern", erklärte Ernest Cu, Präsident und Chief Executive Officer von Globe.