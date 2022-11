Ifo "Entlastungspakete" kosten Staat 135 Milliarden Euro

München - Nach Berechnungen des Münchener Ifo-Instituts kosten die drei "Entlastungspakete" der Bundesregierung den Haushalt rund 135 Milliarden Euro in den Jahren 2022, 2023 und 2024. Das sind 3,8 Prozent der Wirtschaftsleistung des Jahres 2021, teilte das Institut am Mittwoch mit.



"Diese Summe schließt nicht die Gas- und Strompreisbremse mit ein, die auf weitere 90 Milliarden Euro geschätzt wird und die noch nicht vom Bundestag beschlossen wurde", sagte Ifo-Steuerschätzer Max Lay. In diesem Jahr beziffert er die Entlastung durch die drei Pakete auf 33,3 Milliarden Euro, im kommenden auf 49,0 Milliarden und für 2024 sogar auf 52,2 Milliarden Euro. "Die Realeinkommensverluste durch die höheren Energiepreise müssen gesellschaftlich getragen werden", mahnte Co-Autor Andreas Peichl.