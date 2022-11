Gestern kam es zu einem veritablen Krypto-Crash - es endete wie damals wie zu Beginn der Finanzkrise: damals wurde die kippende Investment-Bank Bear Stearns übernommen, gestern war es die Übernahme der drittgrößten Krypto-Börse FTX durch Binance. Aber noch ist nicht klar, ob es wirklich zur Rettung von FTX kommt - wahrscheinlich ist, dass weitere Unfälle passieren werden, es also noch zu einem Lehman-Moment kommt. Ist der Krypto-Crash das, was der Crash am US-Immobilienmarkt in der Finanzkrise war? Also eine Kette von Hebelungen und Verbriefungen, die dann implodieren? Bei den US-Zwischenwahlen kommt es wohl doch nicht zu einem Erdrutschsieg der Republikaner - nach derzeitigem Stand haben die Demokraten eine gute Chance, den Senat zu halten..

Hier der Link zum Webinar (Mittwoch 18Uhr): http://y2u.be/RGUalyioKzc

