Integrierte kommunale Schulden zum Jahresende 2021 bei 3 895 Euro pro Kopf

WIESBADEN (ots) -- Das Saarland hatte Ende 2021 die höchste kommunale Pro-Kopf-Verschuldung,gefolgt von Hessen und Rheinland-Pfalz- In Brandenburg, Bayern und Sachsen war der kommunale Pro-Kopf-Schuldenstandbesonders niedrig- Hohe Steigerungsraten in Niedersachsen und Baden-WürttembergDie Gemeinden und Gemeindeverbände einschließlich ihrer Beteiligungen waren zumJahresende 2021 beim nicht-öffentlichen Bereich nach einer Modellrechnung derStatistischen Ämter des Bundes und der Länder mit 299,7 Milliarden Euroverschuldet. Das entsprach einer Verschuldung von 3 895 Euro pro Kopf. Dabeiwerden neben den Schulden der Kernhaushalte auch die Schulden der Extrahaushalteund sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen bis in tiefeBeteiligungsstufen abgebildet und den Kommunen zugeordnet. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt, stiegen diese integrierten kommunalen Schuldengegenüber dem Jahresanfang 2021 um 4,1 %. Getrieben wurde der Anstieg durchkommunale Beteiligungen an sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen undUnternehmen, deren Schulden um 7,8 % anwuchsen. Die Schulden der Kern- undExtrahaushalte sanken dagegen leicht um 0,1 %. Die Stadtstaaten Bremen, Berlinund Hamburg sind in den Ergebnissen nicht enthalten, da sie in den amtlichenFinanzstatistiken nicht der kommunalen, sondern der Länderebene zugeordnetwerden.Durch die integrierte Modellrechnung wird die Gesamtverschuldung der Gemeindenund Gemeindeverbände in hoher Detailtiefe bis zur Einzelgemeinde darstellbar.Sie bezieht neben den unmittelbaren Schulden der Kommunen auch die Schulden derausgegliederten mittel- und unmittelbaren kommunalen Beteiligungen an öffentlichbestimmten Einheiten ein. Kommunale Beteiligungen umfassen Extrahaushalte wieMuseen oder Schulverbände, aber auch sonstige öffentliche Fonds, Einrichtungenund Unternehmen wie zum Beispiel Ver- und Entsorgungsunternehmen. Eine Aussagezu kommunalen Haftungsrisiken - also dazu, für welche Schulden eine Kommunehaftungsrechtlich in Verantwortung gezogen werden kann - kann davon nichtabgeleitet werden. Der auf Basis der Beteiligungsverhältnisse errechneteaggregierte kommunale Schuldenstand ist nicht direkt vergleichbar mit der nachVorgaben der Europäischen Union erstellten Schuldenstatistik (siehe dazuPressemitteilung Nr. 317 vom 28. Juli 2022).Saarland mit höchster Pro-Kopf-Verschuldung, aber auch mit deutlichem RückgangNach der integrierten Modellrechnung wiesen die Gemeinden und Gemeindeverbände