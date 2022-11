DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING nach einer Investorenveranstaltung von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank profitiere von steigenden Zinsen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem winkten den Aktionären umfangreiche Aktienrückkäufe. Beides zusammen mache die Aktie zu seinem Favoriten im Bankensektor./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 11,04EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m