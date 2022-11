Nachdem die Deutsche Post-Aktie (DE0005552004) am 31.8.21 ein Allzeithoch verzeichnen konnte, ging es mit der Aktie bis zum September 2022 auf bis zu 29,68 Euro nach unten. Danach konnte sich die Aktie nach der Veröffentlichung der guten Zahlen für das dritte Quartal auf 36 Euro zulegen. Am 9.11.22 notierte die Deutsche Post-Aktie bei 35,30 Euro um zwei Prozent tiefer als am Vortag.

Obwohl Experten in Erwartung eines geringer als erwarteten Aufschwungs der Logistikbranche die Kursziele reduzierten, bekräftigten sie mit Kurszielen von bis zu 55 Euro (Barclays Capital) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Niveau von Mitte September bei 38 Euro erreicht.