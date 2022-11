BAADER BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Christian Obst sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem sehr guten dritten Quartal des Autoverleihers, sodass Sixt nun auf Jahressicht mindestens das obere Ende der Zielspanne erreichen sollte./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 08:13 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -3,76 % und einem Kurs von 92,10EUR an der Börse Tradegate.