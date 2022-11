EcoFlow RIVER 2 wird die erste von TÜV Rheinland zertifizierte tragbare Powerstation-Serie

London (ots/PRNewswire) - Die dreiteilige Serie erhielt die Zertifizierung von

TÜV Rheinland für 'Zuverlässige Ladegeräte'.



EcoFlow (https://www.ecoflow.com/) , ein umweltfreundliches Unternehmen für

Energielösungen, gab heute bekannt, dass die RIVER 2-Serie

(https://www.ecoflow.com/eu/river-2-portable-power-station) offiziell in EcoFlow

Online-Geschäften in Europa sowie auf Amazon zum Kauf erhältlich ist. Inzwischen

hat die RIVER 2-Serie die Zertifizierung von TÜV Rheinland

(https://www.tuv.com/world/en/) für 'Zuverlässige Ladegeräte' erhalten, und

diese Serie ist die erste in der Branche der tragbaren Energieerzeugung, die vom

weltweit führenden Anbieter von unabhängigen Prüf-, Inspektions- und

Zertifizierungsdienstleistungen zertifiziert wurde.



"EcoFlow hat der Anwendererfahrung und der Sicherheit immer Priorität

eingeräumt, da es unsere Aufgabe ist, hochwertige Produkte zu liefern, die

Verbraucher weltweit stärken", so Bruce Wang, CEO von EcoFlow. "Es ist eine

Ehre, die Zertifizierung von TÜV Rheinland zu erhalten, da es eine weitere

Anerkennung dafür ist, dass unsere Produkte die höchsten Qualitäts- und

Sicherheitsstandards erfüllen."