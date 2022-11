Scanbot SDK veröffentlicht eigenes Barcode Scanner SDK für die Universal Windows Platform

Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) - Scanbot SDK hat das Windows Barcode Scanner

SDK (https://scanbot.io/de/products/barcode-software/windows-barcode-scanner/)

veröffentlicht. Damit steht die Datenextraktionslösung für Unternehmen nun auf

einem weiteren Betriebssystem neben iOS, Android und Web zur Verfügung.



Mit dem Scanbot Barcode Scanner SDK

(https://scanbot.io/de/products/barcode-software/barcode-sdk/) wird jedes

Smartphone, Tablet oder Wearable zu einem zuverlässigen und einfach zu

bedienenden Barcode-Scanner. Durch Machine-Learning-Algorithmen und Computer

Vision erzielt es präzise Scan-Ergebnisse in nur 0,2 Sekunden. Diese Technologie

ist nun auch auf mobilen Windows-Geräten verfügbar, was eine noch größere

Bandbreite an Kundenbedürfnissen abdeckt.