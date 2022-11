Neues Hammer-Urteil - Die Deutsche Umwelthilfe ist klagebefugt!

Im vorliegenden Fall vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wegen eines Bescheides des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) geklagt. In diesem Bescheid wurde ein Volkswagen-Typ genehmigt, der mit einem Thermofenster ausgestattet ist. Autohersteller hatten bei der Zulassung von Dieselautos getrickst und eine Abschalteinrichtung eingebaut, die bei bestimmten Außentemperaturen die Abgasreinigung drosselt.

Das Urteil des EuGH ist in zweierlei Hinsicht eine Sensation: Das Gericht hat einerseits nochmals ausdrücklich festgestellt, dass ein solches Thermofenster illegal ist und nicht gerechtfertigt werden kann.

Zudem sind nun aber auch Umweltorganisationen befugt, die durch das KBA erteilten Typengenehmigungen von Dieselautos der Euro 5 und 6 Norm anzufechten. Dies war bislang nicht möglich. Die Klagebefugnis ergebe sich aus Unionsrecht in Verbindung mit Völkerrecht, um Umwelt zu kontrollieren und auf dessen Einhaltung zu pochen.

Millionen Dieselautos könnte nun die Stilllegung drohen!

Das EuGH-Urteil hat weitereichende Folgen für betroffene Dieselfahrer. Zwar hat das Gericht erneut die Rechte der Verbraucher gegen Autohersteller massiv gestärkt. Doch ist die DUH mit ihrer Klage erfolgreich, müssen Millionen Fahrzeuge aufgrund des eingebauten illegalen Thermofensters aus dem Verkehr gezogen werden. Ihnen droht somit die Stilllegung.

Von der Stilllegung wären Fahrzeuge mit VW- und Audi-Motoren der Entwicklungsreihen EA 189, EA 288, EA 897 und EA 896 betroffen. Letztere sind auch in Autos von Porsche, Skoda und SEAT verbaut. Das gilt ebenfalls für Dieselmotoren anderer Hersteller, wie etwa Mercedes, Fiat und BMW.

Damit stellt sich die Folgefrage der Entschädigung für betroffene Dieselfahrer. Ob Autokäufer einen Anspruch auf Schadensersatz gegen den Autohersteller haben, wenn in ihrem Fahrzeug ein Thermofenster verbaut worden ist, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Erfolgschancen für Geschädigte des Diesel-Abgasskandals stehen weiterhin immer besser. Bereits zahlreiche Gerichte haben illegale Abschalteinrichtungen als sittenwidriges Verhalten seitens des Herstellers eingeordnet und den Fahrzeughaltern Schadensersatz zugesprochen.

