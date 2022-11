dynaCERT sichert sich über die Firma Fiorentino Bros. Contracting Ltd. ein Standbein im Forstwirtschaftssektor Westkanadas

TORONTO, ONTARIO--(9. November 2022). dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die mit der HydraGEN-Technologie ausgestatteten Geräte des Unternehmens in Forstmaschinen und Schwertransportern der Firma Fiorentino Bros. Contracting Ltd. („FBC“) installiert werden.