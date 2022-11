CISPE reicht Beschwerde gegen Microsoft bei der Europäischen Kommission ein / Verband schlägt branchenweiten Rahmen für wirksame Abhilfemaßnahmen gegen unfaire Softwarelizenzierung vor

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Brüssel (ots) - Der Branchenverband Cloud Infrastructure Service Providers inEurope (CISPE) hat heute bei der Generaldirektion Wettbewerb der EuropäischenKommission (DG Comp) eine formelle Wettbewerbsbeschwerde gegen Microsofteingereicht. CISPE unterstützt seine beiden Mitglieder OVHcloud und Aruba, diebereits eine separate Beschwerde gegen Microsoft eingereicht haben. Mit seinereigenen Beschwerde adressiert CISPE ernsthafte ungelöste Wettbewerbsprobleme undvertritt dabei die gesamte europäische Cloud-Infrastruktur-Branche. CISPE strebtAbhilfemaßnahmen an, die Kunden und Anbietern auf einem dynamischen Markt fürCloud-Infrastrukturdienste zugutekommen werden.Die jüngsten Ankündigungen, Blogs und FAQ-Dokumente, mit denen Microsoftoffenbar Marktuntersuchungen abwenden will, lassen nicht erkennen, dassMicrosoft tatsächlich eine rasche Beendigung seiner wettbewerbswidrigenLizenzierungspraktiken beabsichtigt. Im Gegenteil, die neuenVertragsbedingungen, die Microsoft am 1. Oktober 2022 einseitig eingeführt hat,setzen die unlauteren Praktiken weiter fort. Microsofts Missbrauch seinerMarktmacht schadet dem europäischen Cloud-Ökosystem unwiederbringlich und nimmtden europäischen Kunden die Wahlmöglichkeit bei ihrer Nutzung der Cloud. CISPEsieht sich gezwungen, eine formelle Beschwerde einzureichen und die EuropäischeKommission zum Handeln aufzufordern.In seiner Beschwerde schlägt CISPE einfache Abhilfemaßnahmen vor, die in dergesamten Branche schnell und effizient umgesetzt werden können, und legt einenüberprüfbaren Kontrollrahmen fest, um die Einhaltung der Zehn Grundsätze einerfairen Softwarelizenzierung zu überprüfen. Die Zehn Grundsätze hat CISPE 2021zusammen mit Cigref, dem französischen Verband führender Digitalkunden,entwickelt und eingeführt. Sie wurden seitdem von zahlreichen Anbieter- undKundenverbänden in ganz Europa und darüber hinaus unterstützt. Die ZehnGrundsätze umfassen eine Reihe fairer und bewährter Praktiken, diesicherstellen, dass die Softwarelizenzen eines marktbeherrschenden Anbietersnicht zur Selbstbevorzugung und zur Diskriminierung von Kunden oder zur Bindungan sein eigenes Cloud-Ökosystem genutzt werden können.CISPE fordert die Europäische Kommission auf, unverzüglich eine förmlicheUntersuchung des Verhaltens von Microsoft in diesen Bereichen einzuleiten unddie Anwendung der Control Framework for Fair Software Licensing Principles vonCISPE als Instrument zur Bewertung vorgeschlagener Abhilfemaßnahmen und zurGewährleistung fairer Softwarelizenzbedingungen für Cloud-Kunden zu erwägen. Inder Beschwerde von CISPE wird auch die Einrichtung einer unabhängigen