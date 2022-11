Acxioms Real-Identity-Lösung bereichert AudienceStream-CDP von Tealium

Frankfurt am Main (ots) - Die Integration gewährleistet eine verantwortungsvolle

Nutzung von Daten um personalisierte Customer Experiences von der Akquise bis

zum Upselling zu ermöglichen



Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom ermöglicht relevantere Customer

Experiences und steigert den Erfolg von Unternehmen durch ein breites Angebot an

Data-Driven Marketing Solutions nachhaltig. Ab sofort wird Acxioms Real

Identity-Lösung in die AudienceStream-CDP von Tealium integriert. Sie bietet

Unternehmen so ein weltweites skalierbares Framework, um sogenannte "blinde

Flecken" zu identifizieren sowie Prognosen zum Verhalten und zu Interessen zu

erstellen. Marketingexperten können diese tiefgreifenden Erkenntnisse nutzen, um

Customer Experiences zu schaffen, die die Kundenbindung bei jeder Interaktion

stärken, den Umsatz steigern, die Zufriedenheit verbessern sowie die Loyalität

und den Kundenwert erhöhen.





"Die Integration von Acxioms Real Identity in AudienceStream ermöglicht es uns,die Anforderungen unserer Kunden an eine einzige nahtlose Lösung zu erfüllen,die gleichermaßen Daten aufnehmen, Erkenntnisse ableiten und ganzheitlicheKundenansichten erstellen kann", so Mike Anderson, CTO und Gründer von Tealium."Dieser Best of Breed-CDP-Stack wird Unternehmen dabei helfen, echtespersonalisiertes Marketing zu betreiben, die Time-to-Value zu beschleunigen undden ROI zu steigern."Die Integration von Real Identity in die AudienceStream-CDP ist ab sofort inEuropa und den USA verfügbar. Es ermöglicht Marketingexperten:- die Erstellung von First-Party-ID-Graphen unter Verwendung einer Kombinationaus den besten verfügbaren Daten- die Ausweitung der Use Cases auf Unternehmensebene - vom Produktionsprozessüber das Marketing bis hin zur Data Governance- Menschen über digitale Touchpoints und On- sowie Offline-Kanäle hinweg richtigzu erkennen- einen Einblick in das individuelle Kundenverhalten - wie sie mit Unternehmeninteragieren und was gut bei ihnen ankommt- die Nutzung von Customer Insights auf der Grundlage von Echtzeitinformationen- die Optimierung der eigenen Marketinginvestition, indem nur relevante Leadsangesprochen werden- Customer Experiences zu generieren, die den Marketingzielen entsprechen"Unsere neue Integration hilft Werbetreibenden, die Customer Journey überbezahlte und eigene digitale Erlebnisse hinweg nachzuvollziehen und löst damiteine der schwierigsten Marketing-Herausforderungen, vor denen Unternehmen heutestehen", sagt David Skinner, Chief Strategy Officer bei Acxiom. "Unsere RealIdentity-Lösung erweitert die CDP-Fähigkeiten von Tealium, indem sie sowohlCustomer Identities auf der Grundlage eines probabilistischen Abgleichs sammeltund zusammenführt als auch die eigenen Daten anreichert. Unternehmen können nunihre Daten vereinheitlichen, Customer Insights generieren, Marketingzielevorantreiben und Experiences mit einem einfach zu bedienenden Tool auf Basiseiner verantwortungsvollen Nutzung von Daten schaffen."Über AcxiomAcxiom ist ein Customer Intelligence Unternehmen, das People-Based Marketingüber alle relevanten On- und Offlinekanäle und den Single Customer Viewanbietet. Acxiom macht Daten und Insights einfach und sicher nutzbar, überalldort, wo sie benötigt werden. Sein breites Angebot an Data-Driven MarketingSolutions ermöglicht Marketern weltweit, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zuverstehen, um für eine ansprechende und relevante Customer Experience zu sorgenund so den Erfolg ihres Businesses nachhaltig zu steigern. Seit mehr als 55Jahren ist Acxiom führend in den Bereichen Customer Data Management, Identityund der verantwortungsvollen Nutzung von Daten. Heute unterstützt Acxiomweltweit zahlreiche namhafte Unternehmen dabei, täglich außergewöhnlicheCustomer Experiences zu verwirklichen Acxiom gehört zur Interpublic Group ofCompanies (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.acxiom.deÜber TealiumTealium verbindet Kundendaten - über Web-, Mobil-, Offline- und IoT-Gerätehinweg -, sodass Unternehmen eine Verbindung zu ihren Kunden aufbauen können.Die sofort einsatzbereite Integrationsumgebung von Tealium unterstützt über 1300client und serverseitige Anbieter und Technologien und ermöglicht dieVereinheitlichung aller Kundendaten in einer Single Source of Truth - und das inEchtzeit. Der Tealium Customer Data Hub beinhaltet Lösungen in den BereichenTag-Management, API-Hub, Customer Data Platform mit maschinellem Lernen undDatenverwaltung. Diese machen Kundendaten wertvoller, nützlicher und sicherer.Weltweit vertrauen mehr als 850 Unternehmen der Unterstützung durch Tealium beiihrer Kundendatenstrategie. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.tealium.dePressekontakt:Pressekontakt für Acxiommarkengold PR GmbHEileen Schilling / Franziska NaumannMünzstraße 18, 10178 BerlinTel.: +49(0)30 / 219 159-60mailto:Acxiom@markengold.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146705/5365011OTS: Acxiom