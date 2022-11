Koinal schürt das Krypto-Feuer mit einer Reihe neuer Funktionen, einschließlich Apple Pay, und macht Krypto noch zugänglicher und sicherer

London, Großbritannien (ots) - Koinal, (http://www.koinal.io) die beliebte

Krypto-Handelsplattform des globalen Finanzdienstleisters SG Veteris, hat sich

mit Apple zusammengeschlossen, um Investitionen in Kryptowährungen noch

einfacher zu gestalten. Das Unternehmen, das bereits Zahlungen mit Kredit- und

Debitkarten sowie mittels Banküberweisungen gestattet, zählt nun zu einem der

wenigen Anbieter, die den Kauf von Kryptowährungen mit Apple Pay ermöglichen,

was seinen Kunden eine noch größere Auswahl bietet.



Kunden von Koinal können Apple Pay benutzen, um Kryptowährungen über die

Webseite des Unternehmens mit dem Safari-Webbrowser und es wird verfügbar sein

über die IOS-App auf iPhones oder anderen von IOS unterstützten Geräten zu

kaufen. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, die für Apple Pay-Käufe mehr

berechnen, erhebt Koinal keine zusätzlichen Gebühren.





Den Einstieg finden Benutzer, indem sie http://www.koinal.io besuchen oder dieKoinal-App aus dem App Store herunterladen. Derzeit können sie zusätzlich voneiner speziellen Werbeaktion profitieren und für ihren ersten Handel 10 USDTkostenlos erhalten (https://crypto.com/app/hmmp6f8k89) , wenn sie denKYC-Verifizierungsprozess abschließen und bestehen. Sie können bereits mit 20USD in den Handel einsteigen, da auch die Mindestbeträge von Koinal gesenktwurden.Anil Oncu, CEO von SG Veteris, kommentierte: "Der Kauf von Kryptowährungen kannfür neue Investoren einen entmutigenden Prozess darstellen. Diesen möchten wirjedoch für diejenigen, die an Kryptoinvestitionen interessiert sind, solange diePreise noch niedrig sind, sowie für diejenigen, die bereit sind, zu investierenoder ihr Guthaben aufzustocken, sobald der Markt wieder anzieht, so einfach wiemöglich gestalten. Apple Pay ist eine sehr beliebte und bekannte App, die eineweitere Option bietet, Kryptowährungen schnell, nahtlos und sicher zu erwerben."Koinal wurde außerdem mit einer Reihe neuer Funktionen erweitert, um dieFunktionalität zu verbessern und Kunden rund um den Globus zu helfen, ihreMünzen einfach an einem Ort zu verwalten. Sein überarbeitetes Design bietet eineder reibungslosesten und benutzerfreundlichsten Erfahrungen auf dem Markt undfungiert nun als zentrale Anlaufstelle, die eine Vielzahl an Möglichkeiten fürBenutzer bereithält:- Sicheres Halten und Aufbewahren von Krypto-Vermögenswerten, wenn sie ihreMünzguthaben über Koinal erwerben und dort verwalten- Kryptowährungen verkaufen und Münzen in Fiat umtauschen- Kryptowährungen abheben und an eine andere Adresse versenden- Einzahlung von Kryptowährungen und Transfer von anderen Wallets- Kauf von Kryptowährungen mit Fiat (mittels Kredit-/Debitkarte, Banküberweisung