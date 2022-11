Zurück zu den Wurzeln Kognitiv ist wieder Seekda

Wien (ots) - Die Vermarktung der Kognitiv Produkte in Europa erfolgt seit dem

Sommer 2022 nunmehr wieder unter der Marke Seekda.



Die Rückkehr zu Seekda unterstreicht die große Bedeutung der DACH-Region und des

europäischen Marktes für das Unternehmen und die Bereitschaft, sich konsequent

an den Bedürfnissen und den Wünschen der Kunden dieser Region zu orientieren.

Hoteliers bei Seekda profitieren somit künftig von zusätzlichen Möglichkeiten

und Ressourcen, die die neue Geschäftsausrichtung bietet, indem sie dem

technologischen Standard unserer Zeit weiterhin einen Schritt voraus sein

können.



In diesem Rahmen präsentiert Seekda seine neue Homepage

(https://www.seekda.com/) . Hier erhalten Sie, egal ob Hotelier, Partner oder

Interessent, einen detaillierteren Überblick über die Kernkompetenzen und das

Leistungsspektrum des Unternehmens. Soziale Kanäle und eine verstärkte Präsenz

in der Öffentlichkeit werden in den kommenden Wochen folgen.