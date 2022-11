JFD startet das Bewerbungsverfahren für die Les Margaret Awards 2023 - Eine Aktion zum Thema "Invest in Her"

Paris (ots/PRNewswire) - JFD ruft Frauen aus Europa und Afrika, die sich

gewagten technologischen Herausforderungen gestellt haben, um bahnbrechende

Innovationen zur Veränderung der Welt hervorzubringen, zur Bewerbung für die Les

Margaret Awards auf, die in 3 Kategorien vergeben werden: Entrepreneur,

Intrapreneur und Junior.



Bewerbungen werden zwischen 9. November 2022 und 9. Januar 2023

entgegengenommen.





Die Preisverleihung unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der FranzösischenRepublik wird am 17. April 2023 in Paris stattfinden.Als Wachstumsbeschleuniger für Frauen in der Technik seit 2013 gibt JFD denStartschuss zur Bewerbung für die Les Margaret Awards 2023.Auch dieses Jahr wird JFD Frauen aus Europa und Afrika für Ihre Kreativität,ihren Wagemut und ihren Innovationsgeist in 3 Preiskategorien auszeichnen:Entrepreneur, Intrapreneur und Junior - in denen jeweils eine europäische undeine afrikanische Gewinnerin gekürt werden.JFD geht in seinem Engagement sogar noch einen Schritt weiter und hatbeschlossen, den Gender Investment Gap, also die Lücke bei Investments infrauengeführten Unternehmen, im digitalen Bereich ganz oben auf seine Agenda zuschreiben."Invest in Her" - so lautet das Hauptthema des Programms 2022-2023, dasweibliche Führungskräfte, Investor/innen, Unternehmer/innen,Unternehmensberater/innen und die Medien in den kommenden Monaten zur Förderungder Investitionen für Frauen im Technologiesektor zusammenbringen wird.WER KANN SICH FÜR DIE LES MARGARET AWARDS BEWERBEN?Die Les Margaret Awards richten sich an Bürgerinnen eines europäischen oderafrikanischen Landes, die Innovation in das Zentrum ihrer Tätigkeit stellen undein digitales Projekt in verschiedensten Sektoren entwickelt haben, das einesoder mehrere gesellschaftliche und ökologische Probleme anspricht: einebahnbrechende Innovation, die Arbeitsplätze und Mehrwert für unsereVolkswirtschaften schafft.Die Kandidatinnen können sich in 3 Kategorien bewerben:- Entrepreneur : für Gründerinnen oder Mitbegründerinnen technischer Start-ups;- Intrapreneur : für Mitarbeiterinnen in Unternehmen, die in Absprache mit ihrenArbeitgebern ein innovatives Projekt entwickelt haben und weiterhinbeschäftigt geblieben sind;- Junior : für Mädchen zwischen 7 und 18, die eine Idee, ein Konzept oder einStartup-Projekt haben, die/das durch die Anwendung einer Technologie einProblem (Gesundheit, Bildung, Umwelt, Mobilität ...) anspricht, oder mithilfeeiner oder mehrerer Technologien einen Prototyp (Roboter, Spiel, App ...)entwickelt haben.WELCHE PREISE GIBT ES FÜR DIE MARGARETS?