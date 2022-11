SCOTCH & SODA VERÖFFENTLICHT SEINEN JÄHRLICHEN BERICHT ÜBER DIE AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT, IN DEM DAS UNTERNEHMEN SEINEN ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCK VERKLEINERT

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Der Bericht enthält eine EP&L-Bewertung, eine

Die Modemarke Scotch & Soda stellt ihren Impact Report für das Geschäftsjahr2021/2022 vor, der die Fortschritte des Unternehmens bei der Schaffung einespositiven Wandels für den Planeten und die Menschen aufzeigt, basierend auf denWerten des Spirits Amsterdams, der Heimatstadt des Unternehmens. Der Berichtenthält eine EP&L-Bewertung1 der Umweltbilanz des Unternehmens für die letztenzwei Jahre, die in Zusammenarbeit mit Sustainalize, einer neuen Generation vonNachhaltigkeitsspezialisten mit Sitz in den Niederlanden, durchgeführt wurde.Der Umsatz von Scotch & Soda stieg im Berichtsjahr auf 342,5 Mio. EUR, einem 23% Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht, begleitet von einem Anstieg derproduzierten Materialmengen um 34 %. Mit seiner EP&L-Bewertung als Kernstückseiner Nachhaltigkeitsstrategie betrachtet Scotch & Soda die Umweltauswirkungen,die es durch seine direkten und indirekten Unternehmensaktivitäten verursacht,von der Rohstoffproduktion bis zum Ende des Lebenszyklus eines Produkts,umgerechnet in einen Geldwert. Auf dieser Grundlage übernimmt das Unternehmendie Verantwortung für eine Gesamtumweltbelastung in Höhe von 47,1 Mio. EUR, waseinem Anstieg von 36 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Begründet wird dies mitdem allgemeinen Umsatzwachstum, der Ausweitung des Bewertungsumfangs auf dieProdukte der Lizenznehmer, dem Ersatz durchschnittlicher Marktdaten durchangereicherte Ist-Daten und den täglichen Unternehmensaktivitäten, die dasUmsatzwachstum unterstützen.Die EP&L-Bewertung zeigt, dass der größte Teil der Umweltauswirkungen von Scotch& Soda durch die Auswahl der in den Kollektionen verwendeten Materialienverursacht wird und in der Phase der Rohstoffproduktion auftritt, hauptsächlichdurch Treibhausgasemissionen, Luftverschmutzung und Wasserverbrauch. Betrachtetman die EP&L-Metrik zur Materialintensität, so zeigt sich ein Anstieg von nur+1% der Auswirkungen pro Kilogramm produzierten Materials gegenüber einem