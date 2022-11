Kapitalbeteiligung von Ara Partners beschleunigt das Wachstum von CF Pathways

London (ots/PRNewswire) - CF Pathways gibt heute eine strategische

Kapitalinvestition durch Ara Partners ("Ara") bekannt. Ara ist ein

Private-Equity- und Infrastrukturunternehmen, das sich auf Investitionen in die

industrielle Dekarbonisierung spezialisiert hat.



CF Pathways bietet Netto-Null-Lösungen und nachhaltige Energieversorgung für

mehr als 5.000 Großkunden in ganz Europa und im Vereinigten Königreich, die sich

auf dem Weg zur Energiewende befinden. Das Unternehmen, das aus CF Partners und

Brook Green Supply besteht, erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 3 Milliarden

GBP. Aufgrund der dringenden Anforderung an Unternehmen, ihr Energiepreisrisiko

in einem dynamischen und volatilen Markt zu verwalten und zu mindern, steigt die

Nachfrage nach den Dienstleistungen von CF Pathways.